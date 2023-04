Negli Autogrill arriva la piadina dei giovani di San Patrignano

ROMA (ITALPRESS) – E’ stata presentata oggi nella sede della CEOforLIFE Clubhouse Montecitorio, a Roma, una nuova tappa della collaborazione tra Autogrill e la Comunità San Patrignano, volta a promuovere percorsi di rieducazione che valorizzano il lavoro e la socialità all’interno del processo di recupero dalle dipendenze. Il nuovo tassello della collaborazione, che segue un accordo per l’utilizzo da parte di Autogrill di alcuni dei prodotti del centro agroalimentare della Comunità, si concretizza nello sviluppo e successivo rilancio sul mercato di una ricetta Autogrill alla cui realizzazione hanno contribuito attivamente i giovani di San Patrignano, all’interno del percorso di rieducazione e riabilitazione che passa per l’apprendimento di un mestiere. E’ così che entra nei punti vendita Autogrill dell’area adriatica la “Romagnola”, la piadina ideata grazie all’impegno dei giovani della Comunità che, all’interno del caseificio di San Patrignano, apprendono le tecniche di lavorazione artigianale e di stagionatura dei formaggi, e che hanno canalizzato le loro energie e il loro impegno nella creazione di un nuovo prodotto.

“Autogrill e la Comunità San Patrignano sono legate da una collaborazione che condivide una visione comune in ottica di sviluppo e promozione di progetti e buone prassi in tema di inclusione e crescita, volti a generare benessere per la società e l’ambiente – ha commentato Gabriele Belsito, HR Director di Autogrill -. Abbiamo avuto l’onore di essere ospitati in diverse occasioni dalla Comunità San Patrignano, non ultima il Meeting Direttori che organizziamo annualmente e, in questa direzione, desideriamo proseguire questa nostra collaborazione virtuosa per continuare ad attivare insieme percorsi di recupero che passino attraverso l’apprendimento di mestieri artigianali, la formazione professionale, l’acquisizione di capacità che valorizzano le abilità personali, per riacquistare fiducia in se stessi e progettare il proprio futuro”.

“Siamo lieti di consolidare la collaborazione con San Patrignano attraverso uno dei prodotti iconici della Romagna e in generale della gastronomia italiana – ha commentato Luca D’Alba, General Manager di Autogrill Italia -. Nella piadina Romagnola si uniscono due valori fondanti di Autogrill, impegno verso il sociale e passione per il territorio e le sue eccellenze”.

“L’approccio proattivo al tema ESG, che rappresenta il vero valore aggiunto di questa partnership, ben esemplifica lo spirito e la mission con cui è nata la Community di CEOforLIFE, ovvero creare sinergie e incentivare il dialogo tra Istituzioni, imprese, Associazioni, Next Gen, accelerando e diffondendo progetti e buone prassi in tema di inclusione e crescita, intesa come capacità di produrre ben-essere, nella sua accezione più profonda, per la società e l’ambiente”, sottolinea Giordano Fatali, presidente e fondatore di CEOforLIFE.

L’incontro con il mondo del lavoro e delle imprese permette, da un lato, ai giovani della Comunità di costruire un proprio cammino di professionalizzazione e responsabilizzazione su cui costruire il proprio futuro; dall’altro, alle aziende, di tradurre le policies in ambito sostenibilità in un approccio fondato su reali esigenze di inclusione.

“Il nostro squacquerone è buono due volte perchè esprime la ricerca della eccellenza, a partire dalla filiera tutta interna, e la rinascita dei ragazzi della comunità. A San Patrignano, grazie ai settori di formazione come il caseificio, stimoliamo la voglia di crescita personale e l’acquisizione di una capacità che valorizzi le abilità personali. Riteniamo che ogni attività, se svolta con passione e competenza, possa diventare la chiave d’accesso per rientrare a testa alta nella società. Siamo orgogliosi dell’opportunità che Autogrill ci sta offrendo”, sottolinea Roberto Bezzi, presidente Cooperativa Agricola San Patrignano.

