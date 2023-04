Mussomeli, Segni della Passione: nota di chiarimento la famiglia Camerota

Giunge alla nostra redazione una nota della famiglia Camerota, a firma di Alessandra Camerota, che ritiene opportuno chiarire alcuni elementi in merito ad un articolo pubblicato dalla nostra testata.

In merito a quanto scritto in un articolo de “Il FattoNisseno ”, pubblicato il 2 aprile 2023, la famiglia proprietaria dei Segni della Passione, tiene a chiarire che non è mai esistito nessun “problema di tipo logistico” nella concessione abituale degli stessi in loro possesso. Nessuna forma di ostruzionismo, dunque, a meno che non si intenda come tale l’aver declinato la richiesta a donare i suddetti Segni all’Arciconfraternita.

Si intende inoltre precisare, di non essere mai venuti meno all’impegno annuale, facendo fede ad una tradizione familiare che affonda le radici nel 1892, quando l’antenato Luigi Langela, Priore dell’Arciconfraternita del Santissimo Sacramento, commissionò la realizzazione della Corona di spine e dei chiodi, con la devota promessa che gli stessi, ogni anno, sarebbero stati messi a disposizione dell’Arciconfraternita per poi essere riconsegnati agli eredi.

La scelta dei confrati di avere acquistato i nuovi Segni della Passione è stata accettata educatamente e rispettosamente.

Si chiede, però, a tutti i rappresentanti dell’antico e storico sodalizio, di non fare insinuazioni prive di fondamento, essendo la famiglia assolutamente estranea a qualsiasi dinamica interna allo stesso.

Riprova della disponibilità e buona fede è il fatto di essere sempre stati a disposizione per qualsiasi esigenza dell’Arciconfraternita, non solo durante il periodo della Settimana Santa ma ogniqualvolta ne sia stata fatta presente la necessità. In tutti questi anni, pochi erano a conoscenza dell’effettiva proprietà di questi oggetti, perché sempre concessi con grande disponibilità, discrezione, puro spirito di devozione e amore per le nostre tradizioni.