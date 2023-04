Mussomeli, presentato il libro. “Butta via i fazzoletti”. Incontro con l’autore

MUSSOMELI – La sala conferenze di Palazzo Sgadari a Mussomeli ha fatto da cornice lunedì sera alla presentazione del libro di Sabrina De Federicis dal titolo “Butta via i fazzoletti”. L’opera racconta con ironia e leggerezza un problema per milioni di italiani: quello dell’allergia. Un compendio di racconti nei quali si riportano le storie di chi giornalmente combatte con tosse, starnuti, occhi gonfi, ma anche un manuale su come affrontare tali sfide con la certezza che i disturbi causati dalle allergie possono essere superati grazie alle cosiddette terapie desensibilizzanti. Sabrina De Federicis, è una paleontologa prestata alla farmaceutica. Country manager della Hal Allergy, si divide tra ricerca scientifica e scrittura. L’incontro d’altronde è stato a metà strada tra cultura e scienza, arricchito dagli interventi dell’allergologo Calogero Belluzzo, che dinanzi ad una platea attenta e composta non solo da addetti ai lavori, ha analizzato i vari fattori allergici, puntando l’attenzione sulla qualità di vita di chi deve fare fronte ai molteplici disturbi. Il medico, forte di una lunghissima esperienza sul campo, ha portato a sua testimonianza diversi case history, alcuni di complessa gravità. A fare gli onori di casa il sindaco Giuseppe Catania e l’assessore alla Sanità Daniele Frangiamore che hanno manifestato grande attenzione ed interesse sull’argomento. Il dibattito, moderato dal giornalista Giuseppe Taibi, si è snodato attorno al tema delle terapie desensibilizzanti, alla loro efficacia e alla necessità che il sistema sanitario regionale siciliano possa riconoscerle ai fini del rimborso delle cure. Auspicio del quale è stato investito il primo cittadino mussomelese nella doppia veste di amministratore comunale e deputato regionale. “L’incontro a Mussomeli – spiega l’autrice – è stato un momento di confronto davvero importante che conferma quanto le problematiche allergiche inficino la qualità di vita delle persone e quanto il popolo degli allergici si senta solo ad affrontare una patologia così diffusa. Ringrazio il sindaco, onorevole Catania per la sua presenza e la sensibilità politica verso un problema così diffuso. Il tour di ‘Butta via i fazzoletti’ continua con l’intento di accendere i riflettori su un problema di salute e sociale, in quanto le persone con allergie si trovano sole ad affrontare una patologia sottovalutata”.