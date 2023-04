Altri quattro sbarchi di migranti a Lampedusa. Durante la notte sono approdati in 179. In tutto sono 21 gli sbarchi con un totale di 819 persone arrivate in 24 ore dopo uno stop di quattro giorni per le condizioni del mare.

Tutti i migranti sbarcati sono stati portati all’hotspot dove, all’alba, c’erano 1.094 ospiti, a fronte dei quasi 400 posti disponibili.