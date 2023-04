La nissena Angela La Monica torna a tagliare il traguardo: primo posto alla Maratona Città di Enna

Vittoria senza se e senza ma quella di Angela La Monica, la quale ha preso la testa della corsa sin dalle prime battute

I vincitori della XI edizione della Maratona Città di Enna, che si è disputata il 26.03.2023 all’interno dell’autodromo di Pergusa, sono Giuseppe Privitera (Monti Rossi Nicolosi) e la nissena Angela La Monica (Mega Hobby Sport).

Per la forte atleta Caterinese del team nisseno Mega Hobby Sport è la seconda vittoria stagionale.

Vittoria senza se e senza ma quella di Angela La Monica, la quale ha preso la testa della corsa sin dalle prime battute e, nel corso dei 21 km, ha via via aumentato il suo vantaggio sulle avversarie, tagliando il traguardo con il tempo di 1h28’44” e quasi tre minuti di vantaggio su Mariagrazia Bilello della Universitas Palermo.

L’atleta nissena appartenente alla categoria SF40, dopo la bellissima vittoria al femminile della “Mezza Maratona della Concordia” di fine febbraio e dopo aver dominato la gara dal 1° fino all’ultimo km, con un crono di 1h28’44” mette a segno un’altra fantastica vittoria”.

Raggiante per il risultato della sua atleta il presidente Massimo Inglisa, che non ha lesinato complimenti anche per il suo tecnico Francesco Augello, il quale ha a sua volta concluso la gara con il tempo di 1h29’01”.

Francesco Augello, tecnico e atleta appartenente alla categoria SM40, ha affrontato la gara come allenamento e nonostante tutto, è riuscito a chiudere il percorso con un crono di 1h29’01” e a classificarsi 17° di categoria.

“In ogni gara per me – ha dichiarato Angela La Monica – è un piacere rivedere gli amici , condividere la stessa passione per la corsa. Felicissima di aver conquistato la vittoria per la seconda volta consecutiva”

“Sono veramente contento per Angela – ha commentato Francesco Augello -. Questi primi successi stagionali sono il frutto di tanto impegno e dedizione. Adesso si lavora a testa bassa per i per prossimi obiettivi”.

“Come sempre, i nostri ragazzi ci regalano delle bellissime soddisfazioni” ha concluso Massimo Inglisa.