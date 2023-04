La figlia dl Laura Bonafede a Messina Denaro: “Mi fai sentire protetta”

“Carissimo adorato, Che immensa gioia poterti abbracciare, è stato bellissimo, mi sono sentita protetta, importante, felice non so spiegarti, ma poi è stato ancora più bello perché inaspettato. Non sapevo cosa fare, cosa dirti prima ti avrei voluto dire di darmi un passaggio e ti fermavi a mangiare a casa … utopia! Incredibile come ci hanno tolto tutto”. Così Martina Gentile, figlia della maestra arrestata oggi per aver protetto la latitanza di Matteo Messina Denaro, indagata per favoreggiamento scriveva al boss allora latitante.

Nella lettera, trovata dai carabinieri, la ragazza faceva un esplicito riferimento al luogo in cui aveva incontrato il boss per caso, verosimilmente un tabacchi : “Quando hai tentato la fortuna pensando di diventare ricco, ti ho visto”.

Poi descriveva minuziosamente al capomafia tutto ciò che aveva notato (“ho visto tutta la scena”) durante l’ingresso e subito dopo il suo allontanamento dal negozio, fornendo informazioni utili a valutare possibili pericoli per il latitante.