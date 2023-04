India, è convinto che la moglie abbia una relazione con il figlio 17enne: li aggredisce a colpi di ascia

Accecato dalla gelosia, ne era convinto idea folle Quello sua moglie ha avuto una relazione incestuosa con il figlio maggiore di 17 anni. Così, per cinque giorni li ha tenuti d’occhio e poi, giovedì mattina, li attaccò entrambi con un’ascia e fuggì portando con sé l’altro figlio di 14 anni. Questo è quello che ha fatto Harjit Singh prima di essere rintracciato e arrestato dalla polizia.

L’incidente è avvenuto giovedì 6 aprile nel villaggio di Kotla, nel Punjab, in India, come riportato da L‘Tempi di affari internazionali che dà la notizia: secondo le autorità locali, Lovepreet Singh, 17 anni, e sua madre Jaswinder Kaur, 38, sono sopravvissuti alla furia dell’uomo e ora sono ricoverati in ospedale in gravi condizioni a causa delle ferite riportate nell’aggressione.

L’uomo è stato arrestato dopo 3 giorni di latitanza nella città di Anandpur Sahib, a circa 80 chilometri da casa sua: “Durante l’interrogatorio, l’imputato ha detto di aver tenuto d’occhio la moglie e il figlio maggiore per cinque giorni. giovedì mattina li ha attaccati entrambi con l’intenzione di ucciderli, ma sono sopravvissuti”, ha detto la polizia. Nessun dettaglio, invece, su dove si trovi ora il figlio più giovane della coppia.