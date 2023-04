Incidenti stradali: un morto e un ferito su A18 Messina-Catania

E’ di un morto e un ferito grave il bilancio dell’incidente stradale che si e’ verificato questa mattina intorno alle 4,30 sull’autostrada A18 Messina-Catania. L’incidente si e’ verificato al chilometro 42+500, all’altezza dell’area di servizio Calatabiano est poco prima dello svincolo di Giardini Naxos in direzione Messina.

Lo scontro ha coinvolto un furgone Combo e un autoarticolato. Secondo una prima ricostruzione, il furgone e’ finito contro il semirimorchio dell’autoarticolato, che, per cause che ancora sono un corso di ricostruzione, si era staccato dalla motrice. Ad avere la peggio sono state le due persone che viaggiavano sul furgone: un uomo di 71 anni ha perso la vita mentre e’ rimasto ferito gravemente l’altro occupante del mezzo, un giovane di 32 anni, che adesso si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Taormina.

Il furgone proveniva da Riposto, dove i due si erano recati per comprare il pesce da rivendere a Messina.