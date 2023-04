In Texas i Dieci Comandamenti affissi in tutte le scuole

In Texas la religione entra prepotentemente nelle scuole pubbliche: il Senato dello Stato americano ha infatti approvato tre distinte proposte di legge in materia.

Una prevede che in tutti gli istituti scolastici pubblici vengano esposti in modo ben visibile i Dueci Comandamenti, un’altra che durante l’orario scolastico vengano previsti tempi adeguati per consentire agli studenti di pregare e studiare la Bibbia, e una terza prevede il diritto alla preghiera. Se approvati anche dalla Camera del Texas e quindi firmati dal governatore Greg Abbott, i tre provvedimenti entreranno in vigore il primo settembre, giusto in tempo per l’inizio del nuovo anno scolastico.

Le misure dei Dieci Comandamenti

Il provvedimento sui Dieci Comandamenti non solo ne stabilisce l’esposizione “nelle scuole pubbliche elementari o secondarie” sotto forma di un “poster durevole o di una copia incorniciata”, ma addirittura indica le misure minime dell’affissione: 16 pollici per 20 (circa 40,6 x 50,8 centimetri). Nel testo viene anche raccomandato che i Dieci Comandamenti siano stampati con un carattere tale da poter essere facilmente leggibile.

Bibbia e preghiere

La seconda proposta di legge passata al Senato del Texas prevede invece che ogni scuola riservi, all’interno dell’orario scolastico, un periodo di tempo congruo per consentire agli studenti di pregare e studiare la Bibbia. E infine, la terza proposta di legge è semplicemente la richiesta di codificare in una legge una sentenza della Corte Suprema, che aveva stabilito che Joe Kennedy, allenatore della squadra di football della Bremerton School, aveva il diritto di pregare in campo al termine della partita.

“Gli studenti saranno texani migliori”

“Riportare i Dieci Comandamenti e la preghiera nelle scuole pubbliche – ha spiegato il vice governatore del Texas, Dan Patrick, in una nota – è un passo che dobbiamo compiere per essere certi che ogni texano abbia il diritto di esprimere liberamente i propri sentimenti religiosi. E consentirà agli studenti di diventare texani migliori”.