Disperso in mare a Siracusa dopo aver soccorso ragazzi, ricerche in corso

Sono in corso le ricerche del 35enne, originario di Floridia disperso in mare dopo il tentativo di salvare due giovani che ieri pomeriggio sono finiti in acqua, in zona Marchesa tra Siracusa ed Avola. I soccorsi sono coordinati dalla Capitaneria di Porto di Siracusa, che ha inviato le proprie motovedette per cercare la vittima ma le speranze di trovarlo vivo sono bassissime.

Al lavoro ci sono i sommozzatori dei vigili del fuoco e nelle prossime ore ne arriveranno altri da Reggio Calabria. C’e’ anche uno scooter d’acqua dei pompieri per rendere ancora piu’ capillari le ricerche del 35enne. Secondo alcuni testimoni, l’uomo, dopo aver visto i due ragazzini finire in mare, avrebbe legato due teli, formando una corda, per poi lanciarli verso i ragazzini: uno di loro sarebbe riuscito a mettersi in salvo, aiutando anche il compagno, il 35enne, pero’, sarebbe scivolato in acqua.

Si ipotizza che possa essersi procurato delle ferite serie che gli avrebbero impedito di nuotare, in effetti poco dopo si e’ allontanato dalla costa, facendo perdere le sue tracce.