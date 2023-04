Candreva risponde a Gosens al 90°, Salernitana-Inter 1-1

SALERNO (ITALPRESS) – L’Inter sciupa una valanga di palle gol e viene punita all’Arechi. Salernitana sempre in partita, a dispetto di un dominio, quello dei nerazzurri, a tratti imbarazzanti. Ochoa migliore in campo, Lukaku, invece, sbaglia tanti gol, i ragazzi di Inzaghi sono stati quantomai imprecisi sotto porta mantenendo a galla gli avversari fino al triplice fischio e, allo scoccare del 90′, è stato l’ex di turno, Antonio Candreva, a punire l’Inter con un tiro-cross che si trasforma in un colpo da biliardo e che pareggia il vantaggio di Gosens per l’1-1 finale. Pronti via e Gosens gela l’Arechi. La sponda è di Lukaku, il tiro all’angolino consequenziale alla fuga a Bronn: 0-1. La Salernitana è di ghiaccio, Correa per Lukaku, palla che sfila ad un passo dal palo. Ancora Inter al quarto d’ora con un cross di Barella per Gosens: Ochoa blocca ma i campani traballano. I nerazzurri insistono, Lukaku impegna Ochoa (22′), Correa manda alto (23′), poi costringe Ochoa a volare (32′). Primo pallone raccolto da Onana su un tiro di Coulibaly (43′) poi Lukaku in pieno recupero (47′) spiega perchè Ochoa è tra i migliori in campo. Nella ripresa si comincia subito (4′) con una palla rubata da Gosens e relativo passaggio per Barella che centra il palo con un tiro secco leggermente deviato da Ochoa. Al quarto d’ora Piatek gira una palla di Candreva, la conclusione finisce sul fondo. La Salernitana sale di tono ma è ancora il portiere messicano a volare su un tiro di Mkhitaryan (19′) poi Lukaku, da zero metri, centra in pieno la traversa. Sull’altro fronte anche Dia, su assist di Candreva, timbra la traversa. Lukaku spreca ancora in contropiede (37′ tiro parato da Ochoa), un minuto dopo scambio in area tra Daniliuc e Dia, il senegalese calcia, Onana blocca. Candreva offre a Piatek una palla buona ma la girata è ancora sul fondo (42′). Sembra finita invece il ‘colpo di biliardò di Candreva regala il pareggio alla Salernitana.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).