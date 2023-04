Caltanissetta, con “AFfy” gli studenti del Volta volano alle nazionali di AI FOR YOUTH

Si chiama AI FOR YOUTH il progetto di Intelligenza artificiale, alla cui fase nazionale hanno ottenuto l’accesso le classi prime dei corsi A ed F dell’I.I.S. “A. Volta”, seguite rispettivamente dai docenti di matematica Giuseppe Sollami ed Achille Mammana.

L’attività è stata proposta dal Ministero dell’Istruzione e da Certipass, organismo di Certificazione che eroga il programma internazionale EIPASS, pluriennale partner del “Volta”.



Nella fase di preparazione, avviata già a novembre, i due docenti hanno tenuto lezioni di approfondimento d’informatica, in coerenza con quanto previsto dall’indirizzo INFO+, attivato presso il “Volta”, per poi guidare gli allievi a partecipare alle attività svolte sulla piattaforma Didasko; brillanti le performances di entrambe le classi durante le prove in itinere proposte e tangibile l’entusiasmo dei giovanissimi “informatici” chiamati a progettare, per l’accesso alla fase finale, una chatbot in grado di riconoscere gli studenti attraverso un badge con avatar creato dai singoli studenti, di imparare dalle risposte ricevute e di scegliere successivamente quelle più opportune, ribattezzata dagli allievi con il nome misterioso di “AFfy”.

Ancora più entusiasmante per tutto il gruppo di lavoro l’avvenuta selezione alla fase nazionale del progetto, a cui avranno accesso soltanto undici scuole provenienti da tutta Italia.

Al Festival AI FOR YOUTH, l’evento finale, che si svolgerà presso l’IIS “Gae Aulenti” di Biella dal 19 al 21 aprile, in rappresentanza del “Volta” parteciperanno Federico Cammarata e Daniele Carrara, entrambi studenti della 1F, accompagnati dal prof. Mammana; nei tre giorni dell’hackathon, gli allievi incontreranno esperti di diversi settori dell’informatica, quali sviluppatori di software, programmatori e grafici, e concorreranno alle gare inerenti alle discipline STEM, acronimo formato con l’iniziale inglese di Science, Technology, Engineering e Mathematics. Profonda soddisfazione è stata espressa dal Dirigente Scolastico Vito Parisi e dai due docenti Sollami e Mammana, sia per il brillante risultato, conseguito dalle due classi prime, che hanno dunque appena iniziato il percorso di informatica e ne sono rimasti letteralmente affascinati, sia per la ricaduta formativa del progetto, afferente a discipline il cui apprendimento, come è noto, è una delle competenze fondamentali per la carriera universitaria e professionale.