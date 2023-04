Aggressione e minacce ai genitori, arrestato 39enne

I carabinieri di Bronte, in provincia di CATANIA, hanno arrestato un 39enne per maltrattamenti in famiglia. I carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di un’aggressione subita dai genitori dell’uomo. Giunti sul posto i militari hanno trovato il 39enne e il padre visibilmente agitato. Secondo quanto emerso il padre avrebbe voluto mandare via di casa il figlio che sarebbe rientrato ubriaco.

Il 39enne avrebbe poi aggredito il padre e avrebbe minacciato i genitori che, a quel punto si sarebbero barricati in cucina con il 39enne che avrebbe continuato a minacciarli di aprire la porta con alcuni attrezzi. All’arrivo dei carabinieri il 39enne avrebbe tentato di aggredire fisicamente il padre.

Per il 39enne sono scattati i domiciliari presso un’abitazione diversa da quella dei genitori, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto.