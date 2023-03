Ucraina. Tajani su Putin: “Crimini di guerra andrebbero sempre perseguiti”

“Io credo che i crimini di guerra debbano sempre e comunque essere perseguiti dalla giustizia. Bisogna sempre accertare i fatti e i responsabili, dopo il processo, devono essere condannati, soprattutto quando i crimini di guerra sono compiuti nei confronti di bambini che devono essere sempre tutelati in maniera se si può anche superiore”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine del Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli, commentando il mandato d’arresto emesso dalla Corte penale internazionale nei confronti del presidente della Federazione Russa Vladimir Putin.

“Io credo che intanto come prima reazione Putin dovrebbe ritirare le truppe russe dall’Ucraina, sarebbe la cosa più giusta che favorirebbe la pace e sarebbe un segnale positivo per tutti – ha concluso Tajani -. E’ necessario lavorare per la pace in Ucraina ma dobbiamo capire che la pace non può essere la resa dell’Ucraina”.