Trapani, blitz antidroga: 8 arresti a Marsala

Altre 8 persone sono state arrestate a Marsala, in provincia di Trapani, nell’ambito dell’operazione ‘Virgilio’, con la quale erano finiti in carcere in 11. Per tutti le accuse sono di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di droga, estorsione, riciclaggio, lesioni personali.

La nuova ordinanda, emessa dal gip del tribunale di Palermo, si basa sulla richiesta avanzata dalla Procura di Palermo – Direzione Distrettuale Antimafia.Per contestare anche il reato di associazione per delinquere, sono stati determinanti gli elementi forniti dalla Procura della Repubblica di Marsala che ha coordinato le indagini svolte dai carabinieri della locale compagnia.Secondo quanto accertato in fase preliminare, la cessione della droga era gestita da tre gruppi di spacciatori, in concorrenza fra loro, al vertice dei quali figurava sempre una donna.

La droga, proveniente da Palermo attraverso corrieri che effettuavano viaggi su bus di linea, veniva tagliata (spesso grossolanamente) e ceduta all’interno delle abitazioni dei principali indagati, protette da sistemi di videosorveglianza per verificare l’eventuale arrivo delle forze dell’ordine.Alcuni assuntori, considerati a rischio di insolvenza da parte degli spacciatori, sarebbero stati indotti a consegnare ai pusher la carta del Reddito di Cittadinanza (fornendo i relativi pin) in cambio di crack, eroina o cocaina.