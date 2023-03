Servizi, aumenta il divario tra Nord e Sud. Caltanissetta -17%

L’analisi della variazione della spesa nel quadriennio 2015-2019 mette in luce mutamenti dei comportamenti di spesa piuttosto importanti, con picchi negativi di oltre -20% e positivi di oltre +40%. Ciò potrebbe essere causato da importanti revisioni dei modelli di erogazione dei servizi sociali. La variazione negativa più forte si è registrata nella provincia di Ascoli Piceno (-22,9%), seguita da Potenza (-20,6%), Treviso (-20,4%), Rieti (-18,7%), Caltanissetta (-17%), Trieste (-14,2%), Aosta (-12,6%), Palermo (-10,8%). L’aumento percentuale più significativo, invece, si riscontra nella provincia di Isernia (+46,5%), a cui seguono Crotone (+44%), Napoli (+41,3%), Avellino (+36,7%), Agrigento (+35,7%), Reggio Calabria (+33,3%) e Gorizia (+30,8%). Le province in forte contrazione si concentrano al Centro-sud, mentre quelle in forte espansione sono nel Nord, fa eccezione solo Roma.

Il territorio regionale in cui si spende la quota più elevata di risorse (al netto della compartecipazione dell’utenza e del SSN) in termini assoluti è la Lombardia con € 1.336 milioni. Le regioni con la spesa sociale inferiore sono la Valle d’Aosta con 27 milioni di euro, la Basilicata (31 mln) e la Calabria (45 mln). “La spesa pro-capite per i servizi sociali è uno degli indicatori più evidenti dell’aumento del divario tra Nord e Sud del Paese. La diminuzione degli interventi per gli anziani è un campanello d’allarme. Appare evidente la difficoltà del welfare territoriale di fronteggiare l’incalzante crescita dei bisogni di questo target di popolazione”, commenta il presidente del CNEL, Tiziano Treu. “Dal Rapporto emerge con chiarezza che la spesa per i servizi sociali è insufficiente, fortemente divaricata anche in territori della medesima Regione e in maniera preoccupante, in calo rispetto alle risposte ai bisogni degli anziani. E’ necessario certamente investire maggiori risorse nelle politiche sociali per ‘ricucire’ il Paese dagli strappi acuiti dalla pandemia e renderlo capace di affrontare le sfide future, come la transizione demografica, ma serve accompagnare i finanziamenti con quelle innovazioni e riforme già avviate e che debbono essere portate a compimento, con l’obiettivo di garantire innanzitutto livelli essenziali delle prestazioni sociali a tutti i cittadini ed una solida infrastruttura della rete dei servizi alle persone ed alle famiglie”, aggiunge il consigliere CNEL Alessandro Geria.

Le aree di intervento che assorbono la maggior parte della spesa sociale sono tre: famiglia e minori, disabili, anziani. Nel periodo 2003-2019 tutte le voci di spesa registrano un andamento crescente, fatta eccezione per le spese destinate agli anziani: dal 2010 in poi si è ridotta la spesa (-228 milioni, –15,2%). L'attenzione per i disabili è aumentata considerevolmente ed in modo costante (+1.060 mln, +104%). Considerando l'inflazione emerge un andamento piuttosto differente, con un livello di spesa nel 2019 pari a quello del 2007. In termini reali, la spesa è aumentata dal 2003 al 2009, anno in cui si registra il picco massimo, per poi calare drasticamente negli anni conseguenti la crisi economica.