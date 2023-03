San Cataldo, coinvolgente mostra di giocattoli in latta e legno: tuffo nel passato

SAN CATALDO – Un appassionato sguardo, effettuato con passione e gioiosamente, al mondo dei giocattoli di una volta, quando per i bimbi non esisteva il blocco dei cellulari che oggi li tiene inchiodati e sempre meno inclini alla socializzazione.

La mostra di giocattoli “vintage” di latta e di legno, reperti quasi storici di una società ‘lontana’, è stata allestita per le scolaresche delle scuole elementari, ma anche gli adulti, per rinnovare i ricordi di un’infanzia ormai lontana, possono visitarla.

I pezzi in mostra fanno parte della raccolta privata di Angelo Milazzo, che alle classi spiega come si giocava una volta ed è allestita, in collaborazione con Michele Cravotta, in via Principe Lanza di Scalea (di fronte ingresso clinica Regina Pacis a San Cataldo).