Policlinico a Caltanissetta: Federazione Sistema Impresa Sicilia sostiene la manifestazione nissena

“Federazione Sistema Impresa Sicilia è vicina ai promotori della manifestazione di oggi a Caltanissetta, e si schiera a sostegno della stessa iniziativa tesa all l’istituzione del quarto Policlinico Universitario nella Sicilia Centrale”. Così il Presidente Regionale di Sistema Impresa Sicilia Dott. Vito Campo, in merito alla iniziativa pubblica che questa mattina si terrà a partire dalle 10,30 in città a Caltanissetta.