Per il Papa quadro clinico in progressivo miglioramento

ROMA (ITALPRESS) – Il direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, ha reso noto in una comunicazione che “sua Santità Papa Francesco ha riposato bene durante la notte. Il quadro clinico è in progressivo miglioramento e prosegue le cure programmate”. Questa mattina il Papa “dopo aver fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani e ha ripreso il lavoro. Prima del pranzo si è recato nella cappellina dell’appartamento privato, dove si è raccolto in preghiera e ha ricevuto l’eucarestia”.

(ITALPRESS).

