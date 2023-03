Pallavolo femminile B2. Vittoria esterna per la Traina: battuta 0-3 Ardens Comiso

La TRAINA SRL si impone a Comiso 0-3 con passo sicuro in tre set e mantiene il ritmo delle grandi del campionato restando agganciata al terzo posto della classifica del girone M della serie B2. Noemi Spena e compagne gestiscono il match con autorevolezza nonostante la buona gara giocata dalle padrone di casa nei primi due set.

Infatti, grazie ad un buon servizio, Selene Gambini e compagne hanno in alcuni frangenti costretto le nissene a giocare con “palla alta” in attacco neutralizzando in alcuni casi le loro conclusioni con una buona sequenza di muri, ma questo dato tecnico non è bastato per mettere in discussione l’esito della gara. Infatti dopo un iniziale 7/7 nel primo set e 6/6 nel secondo le ragazze del duo Scollo/ Gotte hanno sempre gestito con sicurezza l’incontro mantenendo situazioni di vantaggio, con punteggi finali che potevano essere più consistenti senza alcuni errori “gratuiti” sicuramente evitabili con maggiore attenzione.

La terza e ultima frazione di gioco, invece, non ha avuto praticamente storia con la TRAINA SRL che ha letteralmente annichilito le comisane con un parziale di 5 a 25 che non ammette repliche. La formazione cara al presidente Oriana Mannella nei primi due set è scesa in campo con D’Antoni opposta a Spena, Angilletta ed Escher di banda, La Mattina e De Luca centrali con Tilaro libero e una breve ma incisiva apparizione di Ferraloro in zona battuta.

Nel terzo set Miceli e Ferrarini fin dal primo punto hanno preso il posto di Angilletta ed Escher. Alla fine c’è stata gloria e punti individuali per tutte le atlete scese in campo con la sola Valeria Mattina in doppia cifra e top scorer della gara. La classifica del girone M di B2 continua quindi ad annoverare tra le protagoniste la formazione nissena che mantiene invariato il distacco dalla vetta (4 punti) e dal secondo posto (1 punto) con sempre 5 lunghezze di vantaggio sulla quarta posizione.

Il prossimo cammino di Spena e compagne è ricco di insidie ma la crescita costante di tutto il gruppo-squadra induce ad un sereno ottimismo che sta portando ad una consapevolezza che fa ben sperare in un finale di stagione in linea con gli obiettivi societari.

Questo il dettaglio della gara di domenica 19/03/2023 disputata al Paladavolos di Comiso:

LOGOS ARDENS COMISO – TRAINA SRL CL 0 – 3 (19/25; 19/25; 5/25)

Ardens: Pace, Noto, Iapichino, Inghilterra, Licata, Gambini (K), Sozzi, Tirella, Guccione (L1). NE Chiarandà, Lucescul, Migliorisi (L2). All. Giucastro

TRAINA Albaverde: Angilletta 7, Ferraloro 2, D’Antoni 8, Spena (K) 3, De Luca 5, Escher 8, Miceli 3, Ferrarini 4, La Mattina 11, Tilaro (L1), NE: Zaffuto, Apruti, Porrovecchio (L2). All. Scollo – Gotte

Arbitri: Gabriele Mallia e Flavia Caltagirone entrambi di Palermo.