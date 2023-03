Neonato morto per aorta recisa, nove medici indagati

Il 15 aprile 2021 un bimbo di dieci mesi morì all’ospedale infantile Regina Margherita, a Torino, dopo un intervento chirurgico che doveva servire a correggere una malformazione polmonare.

Al termine di un’indagine, come anticipato da alcuni quotidiani, la procura ha concluso che nel corso dell’operazione anziché tagliare un vaso sanguigno secondario fu per errore recisa l’aorta.



L’inchiesta, aperta due anni fa, è stata coordinata dal pubblico ministero Francesco La Rosa. Nel corso del procedimento è stato disposto un approfondimento medico legale con la formula dell’incidente probatorio; tre specialisti di Firenze, dopo sei mesi di lavoro, hanno depositato le loro conclusioni, sulle cui basi il magistrato ha deciso le posizioni da archiviare e quelle per le quali chiederà il rinvio a giudizio. La famiglia del bimbo si è rivolta all’avvocata Michela Malerba.