Meteo, le previsioni per i prossimi giorni: cielo nuvoloso e piogge sparse

Le previsioni per i prossimi giorni sull’Italia, secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare.

Martedì 21 marzo. Nord: nubi basse e stratificate al primo mattino in pianura padana centrorientale, con foschie dense associate, in diradamento già dalla seconda parte del mattino; cielo poco nuvoloso sul resto del Settentrione, tendente a divenire velato dal pomeriggio.Centro e Sardegna: residui addensamenti compatti sulle regioni adriatiche, con deboli piogge o rovesci sparsi, in attenuazione dal pomeriggio; cielo sereno sul resto del centro, tendente a divenire velato dal pomeriggio.

Sud e Sicilia: cielo in generale molto nuvoloso, con piogge o rovesci sparsi, in attenuazione dal tardo pomeriggio.

Temperature: minime in aumento su alpi e prealpi centroccidentali, coste dell’Abruzzo, regioni ioniche peninsulari e Sicilia orientale, stazionarie sulla Campania, in diminuzione sul resto del Paese; massime in aumento al centro-nord, Sicilia e Campania settentrionale, stazionarie sulla Sardegna e in diminuzione sul resto del Paese.

Venti: da deboli a moderati settentrionali sulle regioni ioniche; deboli settentrionali sulle regioni centrali; deboli variabili sul resto del Paese.

Mari: mossi mare e canale di Sardegna e stretto di Sicilia; da poco mossi a mossi i restanti mari.