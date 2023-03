Marathon Caltanissetta “no limit”: gare podistiche lungo lo Stivale e in Spagna

La Marathon Caltanissetta continua a portare avanti la sua tradizione nell’ambito della corsa, partecipando ad importanti eventi podistici in Italia e all’estero.

Diversi i protagonisti della scorsa settimana: Zagarella Giovanni, Cannistraci Domenica, Riggi Maria, Arancio Angelo, Timpanelli Marco, Fasciana Giuseppe, Citrano Salvatore, Manganaro Yvan, Amico Davide, Frattallone Marcello e Dibilio Carmelo.

Sabato 18 marzo, Zagarella Giovanni, ha partecipato al 3° Memorial Peppe Lomonaco a Niscemi (CL), prima gara del Grand Prix Provinciale CL-EN 2023; Giovanni ha completato i 6 km, su terra battuta, in 27’35”. Una prestazione che testimonia l’impegno e la costanza di questo atleta, sempre al top delle sue capacità.

Una domenica ricca di eventi per gli altri atleti della Marathon Caltanissetta.

Cannistraci Domenica e Riggi Maria hanno gareggiato per il 2° Trofeo Città di Messina, 3ª prova del Grand Prix Sicilia di corsa 2023; percorso cittadino ripetuto 4 volte. Domenica ha chiuso i 10 km in 55’33” e Maria in 57’29”. Entrambe hanno dimostrato grande determinazione e passione per la corsa, ottenendo un ottimo risultato.









In quattro gli atleti che hanno calpestato le vie della città eterna per la 28ª Maratona di Roma; grande apertura con il volo della pattuglia acrobatica delle frecce tricolore. Emozionante e spettacolare il panorama che ha arricchito una delle maratone più amate dagli italiani. Arancio Angelo ha completato la gara in 03h45’00”, seguito da Timpanelli Marco in 03h45’05”, Fasciana Giuseppe in 03h46’27” e Citrano Salvatore in 04h56’29”. Un risultato di grande valore, che conferma la preparazione e l’impegno degli atleti della Marathon Caltanissetta.

Giunta alla 50ª edizione, la Stramilano, ha visto la partecipazione di oltre 60000 iscritti, 6000 per la mezza. Un giorno di festa per grandi e piccoli, atleti e appassionati, che hanno colorato le vie del centro del capoluogo lombardo. Tra le tante maglie c’era anche quella della Marathon CL, ben rappresentata da Manganaro Yvan; ha corso i 21,100 Km in 01h43’44”, dimostrando la sua forza e resistenza nella corsa su lunga distanza.

Infine, sempre domenica 19 marzo, altri tre atleti della Marathon Caltanissetta hanno partecipato alla 43ª Maratona di Barcellona. Partiti nei pressi di Plaza Espanya, gli oltre 15000 runners, hanno attraversato la città ammirando alcuni degli splendidi monumenti.

Amico Davide ha concluso i lunghi 42,200 Km in 03h53’40”, Frattallone Marcello in 03h58’34” e Dibilio Carmelo in 04h04’46”. Un risultato importante per la squadra, che dimostra ancora una volta la forza e l’impegno dei suoi atleti.

Per alcuni di questi si è trattato della prima esperienza da quattro e oltre decine di chilometri e per tutti ha comportato un periodo di allenamento non indifferente; costanza, determinazione, disciplina sono stati fondamentali per portare a termine qualcosa di veramente difficile, impegnativo e soprattuto lungo.

La Marathon Caltanissetta continua ad essere presente alle più importanti manifestazioni podistiche, di carattere nazionale ed internazionale, con atleti di grande valore che sanno sempre distinguersi.

Un motivo di orgoglio per la città e per tutti coloro che seguono la corsa e lo sport.