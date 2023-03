Digitalizzazione, cresce l’interesse in Italia

La digitalizzazione in Italia e in particolare in Sicilia sta crescendo, ma ci sono ancora molte sfide da affrontare per colmare il divario con i paesi più avanzati. Il report DESI 2022 della Commissione Europea ha evidenziato che l’Italia si colloca al 18° posto tra i 27 paesi dell’Unione Europea, con un punteggio di 49,3 rispetto alla media di 52,3.

Negli ultimi cinque anni, però, il Belpaese ha compiuto notevoli progressi, ma per raggiungere gli obiettivi del decennio digitale per il 2030, sarà necessario fare uno sforzo in più: la digitalizzazione è essenziale per la crescita economica e la competitività, non solo delle grandi città ma anche delle zone rurali e periferiche.

La situazione della digitalizzazione in Sicilia

La Sicilia, in particolare, è una regione che sta cercando di recuperare il tempo perso in materia di digitalizzazione; ha lanciato un piano di sviluppo digitale, che ha l’obiettivo di rendere l’Isola all’avanguardia in termini di innovazione tecnologica. Tra le azioni previste dal piano, ci sono l’implementazione di infrastrutture ad alta velocità, l’introduzione di servizi digitali nella pubblica amministrazione, la promozione della formazione digitale e l’incentivazione degli investimenti privati nel settore.

È stato anche avviato un programma di “open innovation”, che mira a coinvolgere le startup e le imprese innovative nella co-creazione di soluzioni digitali per i problemi della regione; questo approccio collaborativo ha dimostrato di essere efficace in altre regioni europee, come il Piemonte, dove molte startup hanno trovato il loro successo grazie all’incentivazione della collaborazione tra il settore pubblico e quello privato.

La digitalizzazione non è solo una questione tecnologica, ma anche culturale. È necessario promuovere la consapevolezza dell’importanza della tecnologia e dell’innovazione e coinvolgere la popolazione nella transizione digitale. In questo senso, la Sicilia sta cercando di coinvolgere anche i giovani e gli studenti attraverso la promozione della formazione digitale e lo sviluppo di competenze digitali. Ad esempio si è registrato un aumento di acquisti di smartphone di ultima generazione per poter gestire al meglio gli acquisti online, le mail e altre comunicazioni lavorative: secondo le statistiche gli iPhone 12 ricondizionato a rate su CertiDeal sono tra le opzioni più vantaggiose che possono aiutare ad applicare la digitalizzazione sia in ambiente familiare che in ambiente lavorativo.

Perché la digitalizzazione è un’arma potente nel business

La digitalizzazione è un fenomeno sempre più diffuso e importante negli ambienti business che consiste nell’adozione di tecnologie digitali per migliorare l’efficienza, la produttività e la competitività delle imprese. Per poterla applicare vengono utilizzati software, applicazioni, dispositivi mobili e altre tecnologie che migliorano la gestione dei processi aziendali e la raccolta, l’analisi e l’utilizzo dei dati.

Aiuta le aziende nella competitività del mercato e a rispondere alle esigenze dei clienti in modo rapido ed efficace: attraverso l’adozione di tecnologie digitali, le imprese possono migliorare la loro capacità di fornire prodotti e servizi di alta qualità, aumentare l’efficienza dei processi produttivi e ridurre i costi operativi.

La digitalizzazione può consentire alle imprese di accedere a nuovi mercati e clienti, ampliando il loro raggio d’azione a livello globale; attraverso l’utilizzo di piattaforme digitali come i social media e i siti di e-commerce, le imprese possono raggiungere nuovi clienti in tutto il mondo, aumentando la loro visibilità e le opportunità di crescita. Può anche avere un impatto sulla collaborazione e sulla comunicazione interna ed esterna dell’azienda poiché le tecnologie consentono una maggiore flessibilità e mobilità, permettendo ai dipendenti di lavorare ovunque si trovino, condividendo informazioni e idee in tempo reale.