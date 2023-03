Croce Rossa di Caltanissetta: attività sociali per la Festa di San Giuseppe

La Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta, Unità Territoriale di Milena, di cui è referente pro tempore la volontaria CRI Cav. Giuseppa Tona, continua a promuovere le attività e le iniziative sociali a favore delle persone anziane che vivono nel paese, in particolare quelle sole. Come ogni anno la maestra Tona, ed i volontari della CRI di Milena, offriranno un pranzo agli anziani per giorno 19 marzo 2023 in occasione della festività di S. Giuseppe, patrono di Milena, per la consueta tavolata dei “vecchiarelli” come tradizione religiosa del paese.

Finalmente, dopo 3 anni di restrizioni a causa della Pandemia si torna ad attuare in pieno le attività inerenti il progetto “Un piccolo dono per un grande sorriso”, rivolte agli anziani che vivono da soli. Il progetto ha la finalità di rendere le persone sole e spesso della terza età partecipi della gioia dello stare insieme il giorno della festa. Il banchetto conviviale, con cibi sani e genuini della tradizione, è la base di profonda integrazione tra le persone, anche per la cultura siciliana di condivisione del pasto come momento di incontro e socializzazione.

Anche qui – racconta il Presidente Nicolò Piave- lo spirito di altruismo del gruppo CRI di Milena non si può fermare, l’instancabile maestra Tona è sempre attiva a favore delle fasce deboli della città di Milena, un esempio filantropico per l’intero paese che non si è fermata nemmeno durante il periodo Covid. La maestra Tona, responsabile dell’unità territoriale di Milena è un esempio di abnegazione e senso del servizio non comune per i giovani volontari e le future generazioni. A nome mio e del consiglio direttivo un profondo e sincero grazie alla sua instancabile opera sociale sul territorio di Milena.