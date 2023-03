Caltanissetta, Schirmenti e Matta: “lavori approssimativi per la posa della fibra ottica. Chiediamo controlli e tutele”

I Consiglieri comunali di Caltanissetta Nina Schirmenti e Marco Matta hanno presentato un’interrogazione relativa ai lavori per la realizzazione della fibra ottica in tutto il territorio nisseno.

Il documento, depositato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale mira ad avere una risposta chiara dall’Amministrazione Gambino che ha autorizzato a ditta “Open Fiber S.P.A.” a potere occupare circa 2.500mt. di suolo pubblico per procedere ai lavori di realizzazione di infrastrutture interrate per telecomunicazione.

“Il titolare della presente autorizzazione – spiegano i consiglieri – si è impegnato ad eseguire i lavori in perfetta regola d’arte. La stessa si impegnava a garantire il libero transito degli autoveicoli e pedoni, assicurandone l’incolumità con qualsiasi mezzo necessario e provvedendo ad apporre i necessari cartelli segnaletici in conformità del vigente codice della strada e alla normativa vigente in fatto di sicurezza”.

A seguito di segnalazioni di alcuni cittadini, i Consiglieri Schirmenti e Matta, durante vari sopralluoghi, hanno rilevato, alcune criticità rispetto allo stato dell’asfalto che “Open Fiber S.P.A.” sta effettuando per la posa dei nuovi cavi a fibra ottica. In molti casi, l’asfalto, dopo i lavori di posa dei cavi, è stato steso in maniera approssimativa e in diverse vie della città, la ditta ha effettuato l’intervento di scarificazione dell’attuale strato, lasciandolo incustodito e non segnalato, provocando non soltanto un difetto estetico ma un problema di sicurezza per pedoni, automobilisti e motociclisti.

I Consiglieri Comunali chiedono al Sindaco se è a conoscenza della situazione descritta, quali sono i criteri adottati durante la fase di copertura dell’asfalto e chiusura degli scavi per il posizionamento della fibra ottica, se ci sono dei controlli da parte dei tecnici del comune sulla qualità degli interventi e come il Sindaco, giustifichi questa situazione e come intenda fronteggiarla per porvi rimedio.

“Rimane inteso – concludono – che, tale azione, non crea soltanto danni ai pedoni e ai veicoli, ma altresì, comporterebbe ulteriori spese a carico del Comune che si vedrebbe costretto a risarcire i cittadini che potrebbero subire dei danni”.