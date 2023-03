Caltanissetta, Progetto Trinacria: elementi di protezione civile nell’incontro dell’OmCeo

Prepararsi quotidianamente per essere pronti ad affrontare i momenti di criticità, questo l’obiettivo della lezione di venerdì 10 marzo 2023, all’interno del “Progetto Trinacria: l’ottimizzazione dell’assistenza sanitaria in emergenza/urgenza”. I corsisti hanno partecipato ad un altro incontro presso la Casa dei Fanciulli Cammarata a San Cataldo, questa volta il tema riguardava gli elementi di protezione civile, ascoltando le parole del geologo Salvatore Maria Saia, che per anni ha lavorato all’ex Provincia dove ha rivestito l’incarico di responsabile della protezione civile. Un’analisi delle “attività che, per quanto riguarda la protezione civile, sono previste dalla normativa, ma più che dalla normativa anche dalla prassi, dalle direttive, da tutto ciò che ci ha insegnato anche l’esperienza in tanti anni di disastri”, ha affermato. Una preparazione che bisogna coltivare tutti i giorni perché “i periodi cosiddetti di calma servono a prepararci ad affrontare qualsiasi situazione di calamità, di emergenza- ha sottolineato il geologo Saia – anche se poi ad ogni emergenza noi impariamo sempre qualche cosa, perché l’imprevisto è sempre dietro l’angolo”.Il prossimo appuntamento per i medici iscritti al corso sarà il 23 marzo 2023.