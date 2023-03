Caltanissetta, “Non con l’Italia”: pianificati 5 incontri tematici aperti alla cittadinanza

Lavori pubblici, turismo, donne & imprese, formazione, giustizia. sono i 5 incontri tematici aperti alla cittadinanza

La settimana scorsa si sono riuniti a Caltanissetta il direttivo, i tesserati e i simpatizzanti del partito NOI CON L’ITALIA.

L’incontro è stato presieduto dal vicepresidente del partito On. Saverio Romano, il quale ha illustrato gli attuali e futuri scenari politici nazionali e regionali. Si è largamente discusso delle prossime tornate elettorali che coinvolgeranno i vari comuni della provincia di Caltanissetta, dove il partito sarà presente con proprie liste per supportare il programma e i candidati sindaci condivisi da tutta la coalizione.

Nello stesso incontro si è convenuto che la prima azione da intraprendere sarà l’analisi dell’attuale contesto politico e sociale per poi poter elaborare un programma che rispecchi l’esigenza del territorio. A tal proposito è stata lanciata l’iniziativa di approfondimento politico-culturale denominata “MODERATAmente”, che prevede un percorso formativo suddiviso in 8 incontri tematici. Giorno 8 Marzo 2023 si è tenuto il primo incontro, ove è stato affrontato un tema di fondamentale importanza per la nostra comunità, la Sanità.

Come relatore è stato invitato l’Ing. Alessando Caltagirone, il quale ha illustrato i vari progetti che ASP 2 ha in cantiere per migliorare l’attuale servizio erogato dalla stessa. Partendo dal PNNR si è parlato delle Case di Comunità, degli Ospedali di Comunità e delle COT (Centrali Operative Territoriali). Nella discussione è stato affrontato il tema dell’ex ospedale Vittorio Emanuele e del Dubini di Caltanissetta nonché dell’ospedale di Gela.

Tutto il gruppo si riunirà nei prossimi incontri tematici, aperti a tutta la cittadinanza, così programmati:

 LAVORI PUBBLICI: 22/03/23

 GIUSTIZIA: 04/04/23  GIOVANI: 22/04/23

 POLITICHE SOCIALI: 10/05/23

 DONNE & IMPRESA: 24/05/23

 FORMAZIONE: Data da definire

 TURISMO: Data da definire

Infine, il prossimo appuntamento di “Noi con l’Italia” a livello nazionale sarà il congresso che verrà celebrato a Roma il 4 e 5 maggio.

La delegazione nissena sarà presente con i propri dirigenti e tesserati guidati dal segretario regionale Avv. Massimo Dell’Utri.