Caltanissetta, lavori interrotti nella strada 122 bis: venerdì incontro pubblico all’abbeveratoio di via Borremans

I Comitati di quartiere Mangialasagne, Santa Croce, Santa Barbara, San Francesco-Stazzone, San Luca, Spontaneo La Spia-Santuzza e Due Fontane tornano a scrivere al Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino in merito alle condizioni sulle quali riversa la strada ex 122 Bis (proseguimento via Borremans) e per conoscenza al Ministro alle infrastrutture Matteo Salvini sottolineando l’indignazione nel sentire solo scarico di competenze a danno dei cittadini.

Non si è fatta attendere la risposta del Sindaco Roberto Gambino comunicando che: “A seguito dell’incontro con Anas e con il ministro Salvini ed in riferimento alle giustissime e condivise argomentazioni poste nella lettera aperta dei comitati di quartiere, si è concordato un incontro pubblico per venerdì 31 alle ore 16.00 presso l’abbeveratoio di via Borremans, al fine di rendere noti i contenuti dell’incontro e di concordare eventuali iniziative da porre in essere per la realizzazione immediata dei lavori”.