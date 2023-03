Caltanissetta. Delegazione del Liceo Classico “Ruggero Settimo” ha donato 300 copie del suo “Calendario delle giornate mondiali 2023” al Questore Emanuele Ricifari

CALTANISSETTA. E’ partita anche da una riflessione sull’importanza dello studio dell’educazione civica la decisione di realizzare il “calendario delle giornate mondiali 2023” del Liceo Classico Ruggero Settimo di Caltanissetta. Una delegazione dell’Istituto, composta dal Prof. Salvatore Farina e da tre studenti del quarto anno, ha consegnato trecento copie del calendario al Questore Emanuele Ricifari, per destinarlo ai poliziotti nisseni.

“Le giornate individuate nel calendario e quelle che gli organismi internazionali hanno fissato a livello mondiale per invitare alla riflessione e all’impegno – scrive Irene Cinzia Collerone, dirigente dell’Istituto – possono essere l’occasione giusta per sentirsi unici, empatici, attivi, responsabili, utili a favorire il ricordo di eventi o il raggiungimento di obiettivi alti a cui l’umanità deve tendere per essere più autenticamente umana”.

Il Questore Ricifari, che si è amichevolmente intrattenuto con la delegazione del Liceo, nell’apprezzare la lodevole iniziativa, ha espresso il pensiero che “la scuola deve educare plasmando i ragazzi a formarsi un’idea!”. Nell’idea di chi ha realizzato il calendario, dedicare la propria giornata, anche soltanto offrendo un pensiero o un’azione a cause comuni può fare sensibilmente crescere il senso di solidarietà, fratellanza, progresso civile, rispetto e impegno che possono realizzare il grande sogno di un’umanità libera da pregiudizi, stereotipi, violenza, disinteresse e indifferenza.