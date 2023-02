Tragedia della solitudine: 56enne ritrovato morto nella sua abitazione dopo 3 giorni

Tragedia della solitudine a Monreale. Un uomo di 56 anni è stato trovato morto nella sua abitazione di Via della Repubblica. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era già morto da almeno tre giorni. A fare la scoperta sono stati i vigili del fuoco entrati nell’appartamento di via della Repubblica.

I pompieri hanno forzato l’ingresso per poter accedere nell’abitazione dove hanno trovato il corpo dell’uomo sul letto. Un fatto che lascia presagire una morte per cause naturali, forse un malore legato a qualche patologia. A chiamare i vigili del fuoco sono stati i familiari dell’uomo che non rispondeva più alle chiamate e al citofono.

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Monreale e un’ambulanza del 118. Il medico legale ha restituito la salma alla famiglia per permettere la celebrazione dei funerali.