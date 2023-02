San Cataldo. Nella Giornata del Ricordo l’appello del sindaco Comparato: “Tutti noi e i nostri giovani abbiamo il dovere di non dimenticare”

SAN CATALDO. In occasione della Giornata del Ricordo, il sindaco Gioacchino Comparato ha inteso ricordare la tragedia delle foibe. Lo ha fatto attraverso un messaggio rivolto alla cittadinanza.

” Oggi, 10 febbraio, il Comune di San Cataldo vuole ricordare la tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel Secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Ricordiamo tutte quelle azioni di massa compiute ai danni di intere popolazioni per il solo fatto di appartenere a una nazionalità, a una cultura o a un credo diverso”.

” Tutti noi e i nostri giovani, abbiamo il dovere di non dimenticare! Per questa ragione, l’Amministrazione invita la Comunità e tutti i ragazzi e le ragazze sancataldesi a rigettare la violenza come risoluzione dei conflitti già nel piccolo, cioè nella vita di relazione di ogni giorno e di ognuno di noi con le persone vicine, come nel grande, cioè nella situazione delle controversie internazionali. La memoria va continuamente alimentata perché niente di tutto questo possa accadere mai più!”