Montedoro. Pubblicato il nuovo bando per l’assegnazione di alloggi popolari

MONTEDORO. E’ stato pubblicato il bando per l’assegnazione di alloggi popolari in locazione semplice di proprietà dello I.A.C.P. siti nel Comune di Montedoro o che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria.

A renderlo noto è stato il sindaco Renzo Bufalino. La novità importante, in questo caso, è che la graduatoria definitiva che sarà formulata a seguito del bando pubblicato il 6 febbraio 2023, sostituirà ogni altra precedente graduatoria provvisoria o definitiva vigente.

Pertanto, tutti coloro che hanno presentato domanda di assegnazione di alloggio popolare, prima di detto bando, per essere validamente inseriti nella graduatoria definitiva dovranno presentare nuova istanza; in caso contrario saranno considerati non più interessati all’inserimento nella graduatoria degli aventi diritto per l’assegnazione di un alloggio o che si renderà disponibile nel Comune.

La domanda può essere presentata a mano presso l’ufficio protocollo del Comune in busta chiusa; a mezzo raccomandata A.R. diretta al Comune di Montedoro – Ufficio Tecnico – Piazza Umberto I nr. 1 – 93010 Montedoro. Il termine perentorio di presentazione è fissato alle ore 12:30 del 60° gg dalla pubblicazione del bando all’Albo Pretorio, pena l’esclusione.

La presentazione della domanda è prorogata di 60 giorni per i residenti nell’area europea e di 90 giorni per i residenti nei Paesi Extra europei. Il bando e la relativa domanda di partecipazione al concorso potranno essere ritirati presso l’Ufficio Tecnico del comune, presso gli uffici dello IACP di Caltanissetta o scaricabile dal sito istituzionale: www.comune.montedoro.cl.it.