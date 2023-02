Milena. Iniziati i lavori per la sistemazione della Sp 151 Milena – Grotte

MILENA. Sono iniziati i lavori per la sistemazione della Sp 151 Milena-Grotte. Lo ha comunicato il capogruppo consiliare di minoranza Alfonso Cipolla. Il capogruppo di minoranza di Milena Domani, che ha ringraziato il già presidente della Regione Nello Musumeci, ha ricordato che in quell’occasione sono state raccolte in breve tempo oltre 620 firme dei cittadini poi consegnate alla Regione.

La buona notizia dell’avvio dei lavori sulla Sp 191 è stata accolta con favore a Milena, e in modo particolare dagli agricoltori che lavorano in quella zona. Subito dopo la sistemazione della SP 151 la stessa impresa inizierà i lavori per la sistemazione del tratto della strada provinciale Milena-Bompensiere (SP 204) che consentirà di raggiungere velocemente i due paesi attraverso il percorso più breve.