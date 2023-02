Caltanissetta, strade urbane dissestate. Di Dio: “Dopo 2 anni di solleciti finalmente un incontro tra Comune e IACP”

Strade dissestate, criticità ignorate e mancata convocazione, da parte del Comune di Caltanissetta, di una Conferenza dei Servizi con l’IACP per conoscere soluzioni e interventi mirati a garantire la sicurezza nelle strade urbane di proprietà dell’istituto e finalizzate all’so pubblico.

Queste sono le principali problematiche più volte sollevate dal Consigliere Comunale Fabrizio Di Dio che ha presentato il 12 gennaio 2023 l’ennesima interrogazione consiliare rivolta al Sindaco Roberto Gambino all’assessore di competenza Marcello Frangiamone.

“Le strade necessitano di lavori di manutenzione poiché allo stato attuale non garantiscono la sicurezza e presentano un serio pericolo per i veicoli e per l’integrità fisica delle persone ma nessuno interviene pur conoscendo la situazione” aveva sottolineato il consigliere comunale ex rappresentante del Movimento 5 Stelle e a oggi migrato nel gruppo misto.

Una situazione che non ha nulla di nuovo dato che l’argomento “strade sicure”, sottolinea Fabrizio Di Dio è stato affrontato più volte dalla 2^ commissione consiliare in incontri che risalgono, addirittura, al dicembre del 2020 alla presenza presenti dell’ing. Tomasella, Dirigente della Direzione II Lavori Pubblici e l’architetto Mameli, Direttore Generale dello IACP e nel febbraio 2021 alla presenza dell’assessore ai lavori pubblici Marcello Frangiamone.

“L’assessore Frangiamone si era impegnato a programmare una conferenza dei servizi, con l’intento di raggiungere un protocollo d’intesa con lo IACP onde risolvere i problemi determinati dalla mancata manutenzione delle suddette vie – ha proseguito il Consigliere di Palazzo del Carmine – e di predisporre un progetto di riqualificazione delle aree dello IACP da finanziare con i fondi del P.N.R.R. utilizzando una somma di € 250.000,00 del bilancio 2021-2023. Non sono servite nemmeno le interrogazioni presentate a ottobre del 2021 e la situazione continua ad aggravarsi”.

Date queste premesse Fabrizio Di Dio è tornato a chiedere aggiornamenti sulla situazione e, in particolare, informazioni sull’annunciata conferenza dei servizi con lo IACP per promuovere la manutenzione delle strade e la data di inizio dei lavori di manutenzione.

“I cittadini hanno il diritto di sapere le motivazioni che impediscono la manutenzione delle strade e le eventuali proposte e iniziative che il Comune intende adottare per una veloce soluzione dell’annoso problema”.

La risposta dell’assessore Frangiamone è arrivata proprio nella giornata di ieri con informazioni chiare sull’avanzamento dei lavori. Il 9 febbraio è previsto un incontro formale con i vertici dell’IACP al quale sarà invitato anche il consigliere Fabrizio Di Dio in qualità di Presidente della 2^ commissione Consiliare per trovare in sinergia una soluzione che sia risolutiva.

L’assessore ai lavori pubblici, inoltre, ha spiegato e motivazioni legate al ritardo nell’avvio degli interventi di manutenzione tra cui il Commissariamento dell’istituto IACP dal gennaio 2009 e la mancanza di un presidente e di un consiglio di amministrazione al quale poter fare riferimento. L’assenza di un interlocutore ufficiale ha, dunque, impedito di siglare un protocollo d’intesa che consentisse di poter agire. L’IACP, infatti. ha realizzato le opere a uso pubblico pur mantenendone la proprietà – come ad esempio è avvenuto per quei tratti di strada che collegano via San Pio da Pietrelcina con via Turati. Ed è per questo motivo che il Comune, pur comprendendone la criticità, non è potuto intervenire in sostituzione del legittimo proprietario.

Adesso il Consigliere Fabrizio Di Dio e i cittadini auspicano tempi celeri per la dovuta e tanto attesa manutenzione urbana.