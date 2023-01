Sommatino. Per l’Epifania c’è la sfilata dei Re Magi alla capanna e la degustazione di ricotta

SOMMATINO. Domani pomeriggio, in occasione dell’Epifania, a Sommatino alle ore 19:30 partirà dalla Chiesa Madre la sfilata per l’arrivo dei Re Magi alla Capanna sita in Piazza Centrale. L’evento sarà a cura delle associazioni “Presepe Vivente” e “Don Matteo Indorato”.

A seguire è prevista anche la degustazione di ricotta nel contesto di un fin qui intenso programma di eventi che ha caratterizzato il Natale sommatinese 2022/2023 il cui calendario è stato messo a punto dall’amministrazione comunale.