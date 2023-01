Sicilia, 17enne uccide la madre: l’assassina ha trascorso la prima notte a Caltanissetta nel Centro per Minori

Ha trascorso la prima notte nel centro per i minori di Caltanissetta la ragazza di 17 anni che ieri ha confessato di aver ucciso la madre, una maestra elementare di 55 anni, nell’appartamento dove abitavano nel centro di Bagheria.

Per comprendere cosa sia successo sarà decisivo l’esito dell’autopsia che dovrà accertare se l’insegnante avesse o meno ingerito una dose di tranquillanti eccessiva. “È una tragedia che ci lascia sgomenti. È un dramma che colpisce nel profondo l’intera comunità bagherese” hanno dichiarato gli amministratori del Comune di Bagheria commentando la tragica notizia dell’uccisione dell’insegnante.

“Esprimo il cordoglio di tutta la comunità – dice il sindaco Filippo Tripoli – Quello che è successo a Bagheria è un dramma. C’è una donna morta, ma c’ è anche una ragazza di 17 anni che se arriva a compiere un gesto simile manifesta solo tantissimo disagio. Adesso dobbiamo dare l’ultimo saluto ad un’insegnante conosciuta e apprezzata in paese anche per le sue attività sociali e in parrocchia, ma dobbiamo stare vicino alla ragazza. Senza esprimere giudizi sommari o puntarle il dito contro”. (Ansa)