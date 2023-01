Resuttano, tante presenze di visitatori al XXII° Presepe vivente. Anche sagra della ricotta

RESUTTANO – Bagno di folla per la serata conclusiva della XXII edizione del Presepe Vivente di Resuttano. Circa 2500 visitatori per la serata finale sono stati stimati dagli organizzatori, che sommati a quelli delle rappresentazioni precedenti, sfiorano di poco i 5000 . Un giusto riconoscimento per tutti i volontari che in questi mesi si sono adoperati instancabilmente per la realizzazione della rappresentazione. Che fosse la serata giusta si era capito sin dalle 16.30, quando centinaia di persone sostavano in fila davanti la biglietteria. Parecchi autobus e migliaia di persone da tutta la Sicilia sono giunti con curiosità a visitare il caratteristico presepe che si snoda per le vie antiche del paese. Un bel pomeriggio che i visitatori hanno potuto vivere a Resuttano, all’insegna dell’armonia, della gioia e della condivisione. Lungo il percorso del presepe oltre alle meravigliose scene, alle originali degustazioni i visitatori hanno potuto anche godere della musica proposta da un gruppo folkloristico. Al termine della Santa Messa i visitatori si sono soffermati ad ascoltare il concerto del coro di vicariato formato dalle corali delle parrocchie di Santa Caterina Villarmosa e Resuttano. Una giornata ricca di eventi poiché contestualmente al presepe, per la serata conclusiva è stata organizzata la rinomata sagra della ricotta in piazza. E’ pensabile che l’amministrazione comunale, nella persona del sindaco Rosario Carapezza, e l’arciprete parroco don Ignazio Carrubba, possano essere soddisfatti del gruppo di volontari che dopo due anni di pandemia sono riusciti a rimettere in moto una macchina organizzativa assai complessa. Da sottolineare che, come da protocollo, erano presenti oltre alle forze dell’ordine anche la Croce Rossa Italiana e la Protezione Civile. E’ auspicabile che per il prossimo anno nuove scene, nuove degustazioni, nuovi volontari, possano abbellire e arricchire sempre più il Presepe Vivente di Resuttano. (Daniele Polizzi)