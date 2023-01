Mussomeli, l’arrivo dei Re Magi e i doni portati al Bambinello nella Capanna. La festa di “Santi Tri Re”

MUSSOMELI – i Re Magi “Gaspare, Baldassare e Melchiorre”, sono arrivati anche a Mussomeli. E così dopo la messa delle 10,30 del parroco del Carmelo don Salvatore Falzone si sono messi in viaggio, con un corteo processionale dei parrocchiani verso la capanna allestita in Piazza Caltanissetta. Un corteo semplice, preceduto dai novenari con i loro canti locali tradizionali e da un gruppo di ottoni guidati dal maestro Peppe Noto, creando un’atmosfera davvero magica. Al seguito, bambini, parrocchiani e don Falzone che ha portato il Bambinello da deporre nella capanna ela successiva visita dei Magi alla Capanna per offrire i loro doni oro, incenso e mirra. Intanto nella Piazza Caltanissetta hanno trovato posto, sotto l’albero di Natale il coro dei bambini dell’Associazione Don Diego Di Vincenzo con alcuni genitori che hanno cantato frani natalizi. E’ seguita la benedizione finale del parroco don Salvatore Falzone con l’augurio di trovarsi tutti uniti nella concordia, concludendo l’evento della mattinata. Presenti il sindaco Catania e l’assessore Lo Conte che ha egregiamente coordinato il tutto, collaborato dalla Pro Loco. Presente anche il gruppo speciale della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta e Mussomeli.

CARMELO BARBA