Mussomeli e dintorni con la neve

MUSSOMELI – La temperatura era notevolmente abbassata e i segnali della neve in arrivo erano evidenti sin da ieri. Già in prima serata alcuni fiocchi di neve lasciavano immaginare il risveglio mattutino con il paesaggio in bianco. Ma il freddo e neve, comunque, non hanno scoraggiato gli amanti degli scatti fotografici che si sono messi in movimento fin dalle prime ore del mattino. Una neve attesa, dunque, per il piacere di grandi e piccini. Certamente, la prudenza nelle escursioni mattutine non dovrebbe mai mancare, perché il pericolo è sempre dietro l’angolo.