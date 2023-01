Musical natalizio alla “Trasfigurazione”. Bravissimi i protagonisti

MUSSOMELI – Sono stati impegnati parecchio i ragazzi della parrocchia della Trasfigurazione in Santa Teresa al Castello, retta dal parroco don Vincenzo Giovino. Circa due mesi di preparazione per presentare il musical scritto da Carlo Tedeschi e interpretato, appunto, dai volenterosi ragazzi che hanno espresso il meglio delle loro potenzialità. “Greccio ;Notte di Natale 1223 quando Francesco ideò il primo presepe. Applausi dei partecipanti e i ringraziamenti da parte del compiaciuto parroco a tutti i protagonisti e a quanti hanno attivamente collaborato. Un’oretta in piacevole compagnia in questo scorcio finale natalizio che con l’Epifania si chiude le festività che hanno registrato anche momenti ricreativi col gioco della tombola peri bambini e famiglie. Una parrocchia in cammino che da evidenti segni di vitalità.