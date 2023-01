Maria La Greca guida l’Ordine delle Professioni infermieristiche della Provincia di Caltanissetta

Nuovo presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Caltanissetta è la dottoressa Maria La Greca. La neo eletta è laureata in Scienze infermieristica presso Università degli studi di Catania, ha conseguito il Master Universitario in Management per le funzioni di Coordinamento presso l’Università degli studi di Messina, è componente del NOC Nuclei Operativi di Controllo Aziendali dell’ Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, è Data Manager della Breast Unit dell’ Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, si occupa della formazione Aziendale sempre per l’ASP di Caltanissetta, inoltre è docente in diversi corsi per Operatori Socio Sanitari. Lavora presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta nel Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele di Gela, è referente delle Dimissioni Facilitate e referente delle dimissioni protette, è responsabile dell’ufficio SDO e Codifica, è responsabile dei dati ministeriali e statistici presso SIL Direzione Sanitaria Presidio Vittorio Emanuele di Gela. Era stata eletta per la prima volta come consigliere dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Caltanissetta nel triennio precedente nel quale a metà mandato ha rivestito la carica di vice presidente. Adesso, alla carica di Vice Presidente è stato eletto Vincenzo Agrò, infermiere con diverse specializzazioni in area critica, organizzatore di diversi convegni nel campo della prevenzione e nel campo della medicina di urgenza su tutto il territorio regionale e nazionale e docente in diversi corsi per Operatori Socio Sanitari e in diversi corsi per infermiere della Croce Rossa Italiana. L’Infermiere è iscritto all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Caltanissetta fin dal 1987, è stato consigliere per diversi mandati e ha anche ricoperto la carica di segretario per alcuni anni. All’interno dell’Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta svolge servizio come ferrista presso il blocco operatorio del presidio ospedaliero Sant’Elia, presta servizio presso la centrale operativa 118 del bacino Caltanissetta Enna Agrigento ed è componente dell’equipaggio sanitario dell’elisoccorso di Caltanissetta. Il nuovo consiglio direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Caltanissetta è composto nella sua interezza dal presidente Maria La Greca, dal vice presidente Vincenzo Agrò, dal tesoriere Giuseppe Di Fede, dal segretario Rosaria Vilardo e dai consiglieri: Luigi Romano, Daniele Morgana, Scibetta Giuseppe, Roberto Cammarata, Roberto Vinci, Giuseppe Iacona, Ivano Ferrara, Angelo Ietro, Maria Concetta Amato e da Pietro Di Prima. Il neo eletto presidente sottolinea il fatto che era “importante andare a ricostituire l’organo esecutivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Caltanissetta, rimasto incompleto dopo le dimissioni della carica di presidente di Ivano Ferrara nel mese di Settembre, al fine di interrompere l’immobilismo che si era venuto a creare e riprendere le attività del nostro ordine. Molte sono le sfide che dovrà affrontare il nuovo esecutivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Caltanissetta: Il ritorno alla normalità dopo questi anni difficili di pandemia che purtroppo ancora sembra non essere finita e desta molta preoccupazione tra i nostri iscritti. La modernizzazione del nostro ordine da un punto di vista burocratico, processo già avviato durante questo mandato e fortemente voluto da tutti i componenti del nuovo esecutivo e dalla maggior parte dei consiglieri, occorre dotare il nostro ordine di un apparato burocratico a passo con i tempi in grado di dare risposte concrete ai nuovi iscritti e che ci permetta di interagire con tutte le istituzioni in primis con la Federazione nazionale degli Ordini Delle Professioni infermieristiche, che a ragion veduta ci impone di creare un apparato burocratico moderno ed efficiente da un punto di vista informatico e gestionale. Un’altra sfida molto importante è quella di creare un front office all’interno del nostro ordine che sia rispondente a tutte le esigenze dell’iscritto, quindi realizzare una segreteria efficiente e funzionale. L’iscritto quando viene nella nostra sede deve trovare un’ambiente accogliente ma soprattutto una segreteria in grado di rispondere al meglio a tutte le sue aspettative. Occorre programmare dei corsi di aggiornamento in presenza che in questo periodo di pandemia sono stati sospesi e occorre creare delle commissioni che collaborano con l’esecutivo al fine di dare più servizi ai nostri iscritti. Creare anche una consulta giovanile per i neo laureati così da farli sentire parte integrante all’interno dell’ordine permettendo loro di partecipare alle varie iniziative che verranno fatte e anche accettando le loro proposte, abbiamo l’obbligo di far sentire a casa propria tutti gli iscritti al nostro ordine a cominciare dai più giovani”. Tutto il consiglio direttivo ha ringraziato l’ex presidente Ferrara per il lavoro svolto.