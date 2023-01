Caltanissetta, Natale in Rosa 2022: stasera a Sant’Agata l’ultimo appuntamento con il Roberta Zitelli Duo

Ultimo imperdibile appuntamento con “Natale in Rosa 2022”che, come tradizione, si terrà il giorno dell’Epifania.

Protagonisti di questa ultima notte magica, che illuminerà le Navate della chiesa di Sant’Agata con le tonalità del rosa e le illuminazioni architetturali nella facciata esterna, sarà il “Roberta Zitelli Duo”.

Per capire perché non bisogna rinunciare a questo spettacolo musicale basta soltanto leggere il percorso artistico di Roberta Zitelli che questa sera si esibirà con il suo chitarrista – partner professionale e nella vita privata – Marco Alessi

La cantante, dopo i suoi studi di Canto Jazz, Canto Moderno e Pianoforte con i Maestri R.Bentivoglio, A.Leotta, A.Nilletti Alejandro Saorin Martinez, Daniele Riggi ha iniziato a esibirsi in differenti contesti.

Tra le collaborazioni come Corista in Orchestra ha avuto importanti esperienze con Mario Biondi, Ron, Mario Venuti, Paolo Belli, Giusy Ferreri, Amedeo Minghi, Alex Britti, Alexia, Riccardo Fogli, Annalisa Minetti, Irene Fornaciari, Manuela Villa, Francesca Alotta, Gigi D’Alessio, Sal Da Vinci, Giancarlo Guerrieri, Gianni Bella, Beans, Plinio Maggi, Umberto Balsamo, Jenny B.

Ha collaborato con Studi di Registrazione e Produzioni: SEAMUSICA di Salvo La Rosa e Tony Ranno, TRP Music di Riccardo Samperi, Ibleart StudioRecording, CAMS Arti e Mestieri dello Spettacolo, Rec Studio di Aldo Giordano.

Non sono mancate le partecipazioni in Musical, Cinema e Televisone con il Musical “Casanova” (Fioretta Mari – Direttore Artistico Stage Formazione Musical, Valentina Spampinato e Raffaele Paganini -Coreografie, Lara Fabian – vocal coaching e supervisione musicale); Mezzogiorno in Famiglia su Rai Due con l’Orchestra del Maestro Gianni Mazza e il Film “Malavoglia” con la regia di Pasquale Scimeca.

Una performance, quella che si prospetta nella prima settimana del 2023, che consentirà di chiudere in grande stile Natale in Rosa 2022.

Tiziano La Marca, Marco Tumminelli e Marco Maira, promotori di Natale in Rosa anche per questa quarta edizione, ringraziano il pubblico che li ha seguiti in un percorso che, iniziato nella chiesa della Regina Pacis è proseguito nelle chiese di Sant’Agata, Santo Spirito e, adesso, si chiuderà in centro storico “nella chiesa del Collegio”.

Un’evoluzione artistica impreziosita da voci, strumenti, tonalità sonore e visive grazie alle illuminazioni architetturali del ligh artist.

“Ringraziamo gli sponsor DLF Macchine & Servizi, P.M.A., Primaquinta, Giemmeauto, Natural Belle e Verde Amico gli artisti che fino a questo momento hanno aderito all’iniziativa, la Diocesi di Caltanissetta e ai parroci che, come padre Sergio Kalizak farà questa sera, hanno aperto le porte delle loro chiese”.

L’appuntamento con “Roberta Zitelli Duo” è per venerdì 6 gennaio alle ore 19.30 in presenza nella chiesa di Sant’Agata oppure in diretta sulle pagine Facebook di “Natale in Rosa” o del media partner “Il Fatto Nisseno”.