Caltanissetta, Mo.Vi.: un bando per 4 volontari al Servizio Civile

Il Mo.V.I. e l’associazione Nuovo Orizzonte rende noto che il dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale ha approvato e finanziato il progetto “Accogliamoci 2021”.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 10 febbraio 2023 ore 14 esclusivamente attraverso la piattaforma raggiungibile all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/ accedendo tramite Spid personale.

Per partecipare è necessario avere un’età compresa tra i 18 e i 29 non compiuti ed essere disoccupati. L’operatore dovrà garantire la disponibilità di 25 ore settimanali per le quali il dipartimento per le politiche giovanili erogherà un assegno mensile pari a 444.30€ per ogni volontario.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria della Casa delle Culture e del Volontariato al numero: 0934-584206.