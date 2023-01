Butera. Benedetta la statua del Sacro Cuore di Gesù nella chiesa Maria Ausiliatrice donata dalla Buterese

BUTERA. E’ stata benedetta la statua del Sacro Cuore di Gesù alla Chiesa Maria Ausiliatrice che dirigenza, tecnici, giocatori e famiglie della scuola calcio della Buterese hanno donato alla comunità buterese. Un bel dono, quello della squadra di calcio del paese che ha fatto con la statua del Sacro Cuore di Gesù alla Chiesa Maria Ausiliatrice di cui è parroco don Lino Giuliana e alla comunità buterese.

Un gesto che ha permesso di arricchire il patrimonio religioso e artistico della stessa Comunità buterese all’esterno della Chiesa Maria Ausiliatrice di Piano della Fiera. Un’idea del presidente della Buterese Angelo Strazzeri che è diventata realtà. E’ stato don Lino Giuliana, parroco di Maria Ausiliatrice, a benedire la statua alla presenza dei giocatori, dei tecnici, dei dirigenti e dei familiari della scuola calcio della Buterese.

Soddisfazione ha espresso il presidente Angelo Strazzeri, che ha coinvolto in questo progetto non solo il vice presidente Rocco Cannizzaro e i dirigenti Gaetano Pettineo, Pino Radduso, Ivan Salvo e lo stesso Rocco Buttiglieri, ma anche tecnici e giocatori. Inoltre, ha rappresentato l’idea anche nel gruppo WhatsApp dei genitori dei bambini della Scuola Calcio della Buterese. Il risultato è stato eccezionale perché nessuno ha detto no, e tutti hanno manifestato la stessa volontà del presidente: donare la statua del Sacro Cuore di Gesù alla comunità buterese.

La statua, che era stata già collocata proprio nella parte bassa della Chiesa di Maria Ausiliatrice da dove si diramano le due rampe di scale che conducono al pianoro antistante la Chiesa, è stata ora benedetta diventando così, in maniera definitiva, parte integrante del patrimonio religioso e affettivo di Butera e dei buteresi.