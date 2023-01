Bompensiere. Ancora appuntamenti natalizi con tombolate, premiazioni e l’arrivo della Befana

BOMPENSIERE. Prosegue il programma dei festeggiamenti natalizi a Bompensiere. Il 4 e 6 gennaio sono previsti due pomeriggi con le tombole, per tutte le fasce d’età, all’ex scuola elementare “E. De Amicis”.

Giorno 4 dalle 17,00 tombola per i ragazzi dagli 11 ai 25 anni. Giorno 4 dalle 21,00 tombola per coloro che hanno dai 26 ai 50 anni. Giorno 6 invece dalle 16,00 tombola per bambini da 0 a 11 anni e al termine arriverà la BEFANA!

Giorno 6 dalle 18,30 tombola per over 51 e al termine ci sarà la premiazione del concorso la “Luce del Natale – II ed. In ricordo di Liliana Cino”. L’evento è organizzato in collaborazione con la Croce Rossa Italiana.