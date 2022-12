Sicilia, Licata: bastonate tra due donne per ‘questioni’ di traffico

“Bastonate”, nel senso letterale della parola contro una quarantenne che è finita in ospedale e contro la sua auto. Così una donna di Licata ha risolto le sue divergenze con una coetanea ufficialmente per una questione di viabilità, ma che probabilmente covava da tempo per altri motivi. La lite è avvenuta in pieno centro a Licata e alla presenza di altre persone. Inizialmente c’è stata una discussione, veemente ma verbale. Poi una delle due ha afferrato un bastone e s’è scagliata contro l’altra, colpendola alla testa.

La donna ferita è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” dove i medici le hanno diagnosticato un trauma cranico. La rivale, ormai preda dell’ira, si è scagliata con il bastone anche contro la macchina della rivale danneggiandola.

Sul posto si sono immediatamente precipitati i poliziotti del commissariato cittadino dopo aver soccorso la donna ferita hanno poi proceduto a ricostruire cosa fosse accaduto ben presto degenerata in aggressione. La quarantenne che ha picchiato la coetanea è stata identificata e dovrà rispondere delle lesioni alla donna e dei danni alla macchina