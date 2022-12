Sicilia, Canicattì: ferito con una fucilata alla schiena, è in fin di vita

Indagini a Canicattì, in provincia di AGRIGENTO, dopo il ferimento di un 37enne. L’uomo è stato raggiunto ieri sera da un colpo di fucile alla schiena. Immediatamente soccorso, è stato condotto all’ospedale Barone Lombardo. Qui i medici lo hanno sottoposto a un intervento chirurgico e subito dopo è stato disposto il trasferimento nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Civico di Palermo. Le sue condizioni restano gravissime ed è in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Canicattì. L’uomo, con precedenti penali, prima di essere operato non avrebbe fornito indicazioni né sul luogo dell’agguato né su un possibile movente.