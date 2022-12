Qatar 2022, impresa del Marocco che elimina la Spagna: festa anche a Caltanissetta

CALTANISSETTA – Anche del capoluogo nisseno è scoppiata incontenibile la festa al triplice fischio che ha sancito, ai mondiali di Qatar 2022, la mirabolante impresa del Marocco che ha battuto la Spagna ai rigori e guadagnato l’accesso ai quarti di finale.

Centro storico di Caltanissetta e non solo, attraversato da festosi cortei di auto. Tanti gli abitanti del Marocco ed i magrebini che risiedono nel capoluogo nisseno. Numerosi drappelli di tifosi anche per le vie cittadine per onorare l’impresa della nazionale nordafricana.

Nel primo tempo occasione per Gavi (traversa), poi Cheddira si divora il vantaggio. All’ultimo minuto dei supplementari brivido per il Marocco, con Sarabia che scheggia il palo, poi ai rigori vincono i nordafricani: la Spagna ne sbaglia tre su tre, con Bounou decisivo che ne para 2; Hakimi segna quello decisivo con lo scavetto. Ai quarti il Marocco affronterà la vincente di Portogallo-Svizzera.