Caltanissetta, sottoscritto protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e domestica attraverso la promozione e l’attuazione di programmi di recupero dei maltrattanti

Oggi pomeriggio nell’Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Caltanissetta il Questore Emanuele Ricifari, alla presenza del Presidente della Corte d’Appello Maria Grazia Vagliasindi, del Procuratore Generale f.f. Antonino Patti, del Presidente del Tribunale di Caltanissetta f.f. Gabriella Canto, della delegata del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta Emanuela Romeo, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta Salvatore De Luca e del Questore di Enna Corrado Basile, ha sottoscritto un protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e domestica attraverso la promozione e l’attuazione di programmi di recupero dei maltrattanti.

Attraverso il protocollo, primo del genere in Italia, le predette istituzioni hanno assunto tra le loro priorità quella di intervenire fornendo tutti gli strumenti necessari per assicurare la prevenzione attraverso percorsi di recupero della vittima e del maltrattante in collaborazione con soggetti del volontariato.

Il protocollo è stato sottoscritto anche dai dirigenti degli altri Uffici Giudiziari del Distretto di Corte d’Appello di Caltanissetta (Presidente del Tribunale di Enna Cesare Zucchetto, Presidente del Tribunale di Gela Roberto Riggio, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna Massimo Palmeri, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela Fernando Asaro e dirigente dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Caltanissetta ed Enna Rosanna Provenzano) e dai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati di Caltanissetta, Enna e Gela (Avvocati Pierluigi Zoda, Salvatore Spinello e Maria Giordano).